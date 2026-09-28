Tenet начал продажи нового A8: что получил седан за 3 миллиона рублей

Российский автомобильный бренд Tenet начал продажи бизнес-седана A8 — своей шестой модели. Автомобиль доступен в комплектациях «Прайм» и «Ультра» с турбированными двигателями мощностью 150 и 197 л. с., а стоимость новинки составляет от 2 999 000 до 3 499 000 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Какие двигатели получил Tenet A8

Для базовой версии «Прайм» предусмотрен 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 275 Нм. Он работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Топовый A8 в исполнении «Ультра» оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем. Его отдача достигает 197 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 375 Нм. В этой версии используется классический 8-ступенчатый автомат.

Одним из акцентов при разработке седана в Tenet называют просторный салон. За счет увеличенной колесной базы производитель рассчитывает обеспечить достаточный запас места как для водителя, так и для пассажиров заднего ряда.

Что входит в базовую комплектацию

Уже в версии «Прайм» автомобиль оснащен мультимедийной системой с экраном диагональю 15,6 дюйма и цифровой приборной панелью на 10,3 дюйма. В перечень оборудования также входят двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, атмосферная подсветка салона и электроприводы передних кресел.

Передние сиденья имеют регулировки в 6 направлениях для водителя и 4 направлениях для пассажира. Кроме того, предусмотрен подогрев всех сидений, светодиодные фары с динамическими указателями поворота, обогрев и электропривод наружных зеркал, бесключевой доступ и беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

За звук отвечает аудиосистема с 6 динамиками. Также автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные диски.

В стандартное оснащение входит система кругового обзора 540° с HD-камерами, задние датчики парковки, 6 подушек безопасности, контроль усталости водителя, а также датчики дождя и света. Для дополнительного снижения уровня шума в салоне применяются многослойные лобовое и передние боковые стекла.

Чем отличается версия «Ультра»

Флагманская комплектация получила панорамную крышу и вентиляцию передних сидений. В ней также появились передние парктроники, беспроводная зарядка для смартфона, встроенный видеорегистратор и более мощная аудиосистема с 12 динамиками.

Для водительского кресла предусмотрены электрическая регулировка поясничного упора и функция памяти настроек сиденья и наружных зеркал. Размер колесных дисков увеличен до 18 дюймов.

В состав комплекса ADAS входят адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, мониторинг слепых зон, помощь при перестроении и удержании в полосе. Электроника также способна предупреждать о фронтальном столкновении и покидании полосы, выполнять автономное экстренное торможение и предотвращать выезд за пределы полосы.

Дополнительные системы отвечают за безопасность при открытии дверей, предупреждают о приближении автомобиля сзади и могут задействовать торможение при движении задним ходом в случае обнаружения препятствия. Также предусмотрено автоматическое переключение между ближним и дальним светом.

Где выпускают Tenet A8

Производство седана по полному циклу организовано на мощностях завода холдинга «АГР» в Шушарах Санкт-Петербурга. Кузов и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском, а днище получает дополнительную защиту от коррозии, ударов и шума.

Производитель отмечает, что комплексная обработка должна повысить устойчивость автомобиля к влаге, дорожным реагентам, температурным перепадам и другим внешним воздействиям.

Для эксплуатации в холодное время года A8 оснащается полным зимним пакетом. Он включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, наружных зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Техническая поддержка автомобиля рассчитана на 5 лет или 150 000 км. В этот срок входят 3 года заводской гарантии и еще 2 года дополнительной технической поддержки.