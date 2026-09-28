В Домодедове провели игру «Девушки в погонах»

В Домодедово на территории войсковой части состоялась Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» имени Марии Михайловны Рохлиной, посвященная 85-й годовщине подвига битвы за Москву в Великой Отечественной войне, в ней приняли участие 120 команд — более 1 тыс. человек из 30 регионов России, Республики Армении и 34 муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Игра зародилась в Московской области, и здесь она традиционно проходит. Программа включает марш-бросок, стрельбу, оказание первой помощи, навигацию БПЛА — все это требует серьезной подготовки, выдержки и командной работы. Наши девчонки в очередной раз доказали, что они сильные, собранные и готовые брать на себя ответственность», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в 2026 году впервые в игре приняла участие команда из Республики Армения. Организаторами выступили министерство при поддержке Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Московской области имени Подольских курсантов.

Среди почетных гостей были ветеран Великой Отечественной войны, санинструктор 287-го гвардейского стрелкового полка Мария Рохлина, заместитель начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Екатерина Чижикова и главный инспектор военного комиссариата Московской области генерал-полковник Иван Морозов.

В конкурсную программу вошли марш-бросок с полосой препятствий, метанием гранат и переноской пострадавшего, соревнования по имитационной стрельбе из автомата Калашникова в лазерном тире «Рубин», строевая подготовка в конкурсе «Статен в строю, силен в бою» и не только.

С 2024 года игра носит имя ветерана Великой Отечественной войны Марии Рохлиной, имя было присвоено в честь ее 100-летия. С тех пор соревнования приурочены ко дню ее рождения. Сегодня, 28 сентября, Марии Михайловне исполняет

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