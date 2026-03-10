В Одинцово капитально отремонтируют мост через реку Молодельня в районе деревни Устье. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, соответствующее извещение было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы начнутся после определения подрядчика.

«Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать мостовой переход длиной 0,18 км», — говорится в сообщении комитета.

Работы проведут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Завершить их планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог области в этом году.