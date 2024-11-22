В Одинцово компания после вмешательства прокуратуры выплатила задолженность по зарплате

В Одинцово одна из компаний по производству строительных изделий после вмешательства Прокуратуры Московской области выплатила сотруднику задолженность по зарплате. Ее общая сумма превысила 190 тысяч рублей.

В прокуратуру обратился работник организации, который сообщил о нарушении трудового законодательства. Выяснилось, что с июня по август текущего года компания не платила заявителю зарплату. Помимо этого, с ним не произвели окончательный расчет при увольнении.

Городская прокуратура внесла в адрес руководства организации представление. Его рассмотрели и удовлетворили. Кроме того, на компанию и должностное лицо завели административные дела. В результате виновники были оштрафованы на 55 тысяч рублей, а сотруднику выплатили зарплату.