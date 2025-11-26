В Одинцово на четверть завершили капремонт спорткомлекса «Старый городок»

На улице Школьной, д.32, в поселке Старый городок Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок», стройготовность объекта превысила 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли.

Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, завезут новую мебель и не только.

