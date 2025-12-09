В Одинцово начало работать детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Одинцово начало работать детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Отделение рассчитано на 62 посещения в день. В нем можно будет получить первичную медицинскую помощь, а также пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию.
В здании обустроили комфортные зоны ожидания, игровые зоны для маленьких пациентов, кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ, ЭКГ.
Сейчас прием ведут педиатры. В ближайшее время начнут принимать пациентов оториноларинголог и офтальмолог.
