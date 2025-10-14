Губернатор Подмосковья проверил ход строительства детской поликлиники в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Чехове. Учреждение строится на улице Мира с 2023 года. Из-за недобросовестного подрядчика сроки ввода объекта были сдвинуты. Сейчас здесь работает новый подрядчик.

«Наша цель – сделать здесь современное медучреждение. К концу года строительная часть будет завершена. Для этого есть финансирование, проектные решения и рабочие на объекте. Второе – это наполнение оборудованием, а его здесь будет достаточное количество, чтобы наши детки в случае заболевания получали все самое современное, технологичное. Уверен, что оно также своевременно прибудет на объект. Я ставлю задачу в первом полугодии 2026-го эту детскую поликлинику открыть», — заявил глава региона.

Площадь здания составит более 8,6 тыс. кв. м. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, но сможет принимать около 800 маленьких пациентов в день. В ней обустроят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, а также кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, диагностики и реабилитации. В поликлинике будут работать врачи и медперсонал из действующих учреждений. Также дополнительно будут подобраны пять педиатров, четыре медсестры и два офтальмолога.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

Сейчас степень строительной готовности учреждения составляет 62%. По словам представителя подрядчика Игоря Шахова, на объекте проведена черновая отделка, смонтированы лифты. Предстоит выполнить фасадные и отделочные работы, проложить коммуникации.

«Начнем с наружной перекладки сетей, чтобы успеть в этом году сделать благоустройство — дорожки, тротуары, пожарный проезд, маленькую детскую площадку. Уже запустили отопление по зданию. В ближайшее время начнем завозить часть материалов и приступим к отделочным работам», — рассказал он.

