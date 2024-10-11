В Одинцово неизвестный пытался застрелить местного жителя

В Одинцово разыскивают неизвестного злоумышленника, который ранил из огнестрельного оружия местного жителя. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования на контроле городской прокуратуры, отметили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 10 октября в деревне Лапино. Неизвестный как минимум четыре раза выстрелил в собственника частного дома, находившегося на веранде.

В результате 58-летний потерпевший получил два ранения и был госпитализирован. Сейчас он в реанимационном отделении.

Специалисты осмотрели место преступления, изъяли пули, гильзы и смывы. Поиск нападавшего продолжается.