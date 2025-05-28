В Одинцово осудили курьера телефонных мошенников

В подмосковном Одинцово курьера телефонных мошенников — 24-летнего жителя Алтайского края приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, его соучастник в ходе телефонного разговора с 59-летним жителем Краснознаменска представился сотрудником правоохранительных органов и убедил передать ему крупную сумму денег. В марте 2025 года курьер встретился с потерпевшим на автобусной остановке и получил от него 1,1 млн рублей.

«Важно запомнить несколько правил: никто из представителей официальных органов (банк, полиция, прокуратура) не будет требовать передать наличные или перевести деньги для „сохранения“ или „инкассации“, — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Он также призвал всегда проверять полученную информацию и звонить в полицию (102 или 112), если узнали о мошенничестве. Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев добавил, что мошенники часто вовлекают молодых людей в свои преступные схемы.

«Мы продолжаем информировать жителей Подмосковья о возникающих способах мошенничества, чтобы каждый мог распознать угрозу и принять взвешенное решение, а также призываем сохранять хладнокровие и не выполнять никаких действий со своими деньгами по телефонным указаниям», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.