В Одинцово открыли первый в стране здравпункт, напечатанный на 3D-принтере

Первый в стране фельдшерский здравпункт, напечатанный на 3D-принтере, открыли в Одинцово. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пункт появился в поселке Дубки. Он возводился путем послойной печати прямо на строительной площадке. В результате была создана конструкция без единого шва и стыка.

В здравпункте установили необходимую мебель и оборудование. Здесь обустроены кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, комфортная зона ожидания приема.

Всего с начала 2026 года в Подмосковье открыли один фельдшерско-акушерский пункт и два здравпункта. До конца года введут еще один ФАП — в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске планируется построить еще один поликлинический корпус.