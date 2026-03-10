В Одинцово открыли первый в стране здравпункт, напечатанный на 3D-принтере
Первый в России напечатанный на 3D-принтере здравпункт открыли в Одинцово
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Первый в стране фельдшерский здравпункт, напечатанный на 3D-принтере, открыли в Одинцово. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пункт появился в поселке Дубки. Он возводился путем послойной печати прямо на строительной площадке. В результате была создана конструкция без единого шва и стыка.
В здравпункте установили необходимую мебель и оборудование. Здесь обустроены кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, комфортная зона ожидания приема.
Всего с начала 2026 года в Подмосковье открыли один фельдшерско-акушерский пункт и два здравпункта. До конца года введут еще один ФАП — в Мытищах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске планируется построить еще один поликлинический корпус.