Воробьев рассказал о строительстве акватермального комплекса в Ленинском

Современный акватермальный комплекс планируют построить в Ленинском округе к концу 2026 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО Парк-Отель «Орловский» Сергей Лукьянов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

«Подмосковье стабильно входит в топ-5 самых популярных туристических направлений страны, и наша задача делать так, чтобы и жители, и гости региона могли отдыхать с комфортом. Для этого вместе с партнерами создаем современную инфраструктуру. В Ленинском округе будет построен большой акватермальный комплекс площадью 25 тыс. кв. м», — отметил губернатор.

По его словам, в масштабный всесезонный проект инвестор вложит 2,5 млрд рублей. К концу года там появятся современный бассейн, водные горки, спа-зона, рассчитанные на большое количество семей. Это позволит создать около 100 рабочих мест.

Комплекс появится на территории Парка-Отеля «Орловский», строительная готовность на достигла 70%.

«Новый акватермальный комплекс – это концентрация нашего 15-летнего опыта в гостиничном бизнесе. Мы строим место, куда захочется приезжать всей семьей в любое время года – с бассейнами, термами, СПА. Мы сотрудничаем с Московской областью не первый год (еще один гостиничный проект реализован в г.о. Люберцы), активно используем все возможности, которые есть для предпринимателей – возмещение затрат, субсидии и так далее. Нельзя не отметить, что благодаря работе регионального Центра Содействия Строительству у нас есть возможность быстрее выходить на стройку – без лишних административных барьеров, а все вопросы решаются оперативно и с минимальными издержками», – сказал Лукьянов.

Парк-Отель, где возводят акватермальный комплекс, находится в 15 км от МКАД, открытие в 2025 году участка Южно-Лыткаринской автодороги позволил сократить путь с востока области до локации с 45 до 15 минут. После запуска рабочего движения по всей автодороге транспортная доступность комплекса улучшится и для жителей юга региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.