В Одинцово привлекли к ответственности злостного нарушителя ПДД

Одинцовский городской суд привлек к уголовной ответственности злостного нарушителя правил дорожного движения, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 26 января 2025 года подсудимый передвигался в своей машине марки «Тойота» по дороге в поселке Гарь-Покровское Одинцовского округа в состоянии опьянения, когда его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Ранее его уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчине назначили принудительные работы сроком на девять месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль подсудимого в доход государства.

