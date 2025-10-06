В Одинцово прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с пострадавшим пожилым мужчиной

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого пострадал 89-летний мужчина. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 17:00 3 октября 2025 года в городке Кубинка-10 деревни Акулово. В тот вечер 44-летний водитель квадроцикла ехал по дороге рядом с частными домами и не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось с последующим наездом на пешехода. Мужчину госпитализировали, ему оказывается необходимая врачебная помощь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

