В Одинцово проверяют видеозапись, на которой молодой человек унижает подростка

Сотрудники правоохранительных органов в Одинцово организовали проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой молодой человек унижает несовершеннолетнего. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из торговых центров муниципалитета. На записи видно, как молодой человек унижает подростка.

В полиции добавили, что никаких заявлений по факту случившегося в органы не поступало.