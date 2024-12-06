В Одинцово проверяют видеозапись, на которой молодой человек унижает подростка

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Фото: [ГУ МВД России по МО]

Сотрудники правоохранительных органов в Одинцово организовали проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой молодой человек унижает несовершеннолетнего. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из торговых центров муниципалитета. На записи видно, как молодой человек унижает подростка.

В полиции добавили, что никаких заявлений по факту случившегося в органы не поступало.

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