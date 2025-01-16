В Одинцово рейсовый автобус без водителя врезался в забор школы

В Одинцово рейсовый автобус, за рулем которого не было водителя, врезался в забор школы. Инцидент произошел на Березовой улице, передает ГУ МВД России по Московской области.

В утренние часы 16 января мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем автобуса «ЛиАЗ», остановился на конечной остановке. После этого водитель поставил рычаг коробки передач в нейтральное положение и вышел из салона. В этот момент автобус начал движение назад и врезался в забор.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.