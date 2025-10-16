В Одинцово стартовала выдача ключей от домов в ЖК «Сколково ONE»

В жилом комплексе бизнес-класса Skolkovo ONE от компании IKON Development началась передача ключей от квартир, три монолитно-кирпичных дома для 676 семей построили в поселке Заречье на территории городского округа Одинцово. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостроек в общей сложности превышает 44 тыс. кв. м, они получили энергопаспорт с высоким классом A+ за счет высоких стандартов теплоизоляции, герметичности и эффективной вентиляции. Квартиры передаются собственникам без отделки, на цокольном этаже домов расположены индивидуальные кладовые площадью от 3 до 9 кв. м. Кроме того, для жителей предусмотрено помещение для хранения колясок и велосипедов, посылочная и лапомойка для маленьких питомцев.

На прилегающей территории обустроили ландшафтные зоны, игровые и спортивные площадки, пешеходные маршруты, а также парковка, рассчитанная на 380 машино-мест.

