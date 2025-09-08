В Одинцово стартовало заселение жителей в корпус «Луч-4» квартала «Одинбург»

В Одинцово началась передача ключей дольщикам корпуса «Луч-4» семейного квартала «Одинбург» от компании AFI Development, жилой дом комфорт-класса имеет переменную этажность от 14 до 24 этажей и рассчитан на 572 квартиры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь корпуса составляет 43 тыс. кв. м, на первом этаже для жителей обустроили общественные зоны и коммерческую инфраструктуру — супермаркеты, кафе, предприятия сферы услуг и торговли. В подземной части находится паркинг и индивидуальные кладовые помещения. На территории есть детский сад с бассейном, Центр магистра, благоустроенные детские площадки и игровые зоны для разных возрастов, а также общеобразовательная школа на 825 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.