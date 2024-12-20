В Одинцово строят ФАП по технологии 3D-печати

В поселке Дубки в Одинцовском городском округе строится новый фельдшерско-акушерский пункт. Его возведут по технологии 3D-печати, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств. На данный момент на площадке уже забетонировали плиту фундамента. Площадь объекта составит около ста квадратных метров.

В будущем ФАПе обустроят кабинеты фельдшера и вакцинации, смотровую, процедурную, палату для длительного пребывания. Также установят современное оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

В ФАПе будут обслуживать около тысячи жителей. Достроить его планируется в следующем году.