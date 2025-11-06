В Одинцово возвели две новостройки в составе ЖК «Рублевский Квартал»

В жилом комплексе «Рублевский Квартал» в Одинцовском округе ввели в эксплуатацию два новых корпуса общей площадью более 31 тыс. кв. м, соответствующее разрешение уже выдали группе «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Корпус № 60 рассчитан на 426 квартир, корпус № 57 — на 226. В них разместили варианты квартир от студий до четырехкомнатных евроформата с гардеробными, гостевыми санузлами и постирочными. На минус первом этаже есть индивидуальные кладовые площадью около 4 кв. м, на первом – помещения для хранения колясок и велосипедов.

Дизайн-код проекта «Птицы Подмосковья» отразили в оформлении фасадов, мест общего пользования, ландшафтном дизайне и рисунке покрытий во дворах, входные группы выполнили в нейтральной монохромной палитре с природными текстурами и яркими акцентами, отсылающими к плодам рябины.

На прилегающей территории для жильцов обустроили детские площадки, зоны с уличными тренажерами, тропинки для прогулок и лаундж-зоны. Вблизи домов также откроется сквер с кленовыми аллеями, зонами стрит-ретейла и площадкой для выгула собак.

ЖК «Рублевский Квартал» возводят в окружении Дубковского и Подушкинского лесов, в 2 км от Одинцово. В рамках проекта завершается строительство школы, в перспективе в составе комплекса появятся детский сад, поликлиника и торговый центр.

