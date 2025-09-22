В Одинцово вынесли приговор в отношении злостного нарушителя ПДД

Одинцовский городской суд привлек к уголовной ответственности злостного нарушителя правил дорожного движения, его автомобиль конфисковали в доход государства. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). По данным суда, 18 апреля 2025 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершил аналогичное нарушение. Он передвигался по дороге в сторону Звенигорода, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.