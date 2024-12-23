В Одинцово задержали курьера мошенников, которые похитили у пенсионера более 3 млн рублей

В Одинцово задержали курьера мошенников, которые похитили у пожилого мужчины более трех миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель в возрасте 78 лет. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные, которые убедили передать им все сбережения для зачисления на «безопасный счет». Пенсионер отдал деньги курьеру, после чего понял, что стал жертвой мошенничества.

Курьера задержали. Им оказался житель Алтайского края в возрасте 23 лет. На него завели уголовное дело. Сейчас мужчина под стражей. Устанавливаются его соучастники.