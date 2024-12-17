В Одинцово задержали курьера мошенников, обманувших жителя на 900 тысяч рублей

Сотрудники полиции в Одинцово задержали курьера мошенников, которые обманули местного жителя на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель в возрасте 23 лет. Он рассказал, что ему позвонили якобы представители телекоммуникационной компании и Центрального банка. Злоумышленники заверили молодого человека в том, что на него пытались оформить кредит. Чтобы обезопасить деньги на счетах, их нужно было обналичить и передать курьеру.

Курьера установили и задержали. Им оказался житель Москвы. Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.