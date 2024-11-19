В Одинцово задержали мигранта за мошенничество на полмиллиона рублей

В Одинцово задержали уроженца Средней Азии за мошенничество в отношении пожилой женщины на полмиллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Жертвой преступления стала местная жительница в возрасте 73 лет. Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Мужчина убедил потерпевшую передать курьеру все свои деньги, чтобы положить их на «безопасный» счет». В результате женщина потеряла более 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.