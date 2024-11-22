В Одинцово задержали мужчину, который в ходе ссоры ударил местного жителя ножом
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Одинцово задержали уроженца Закавказья 2002 года рождения, который в ходе ссоры ударил ножом местного жителя, передает ГУ МВД России по Московской области.
«Полицейскими предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них причинил оппоненту ножевое ранение», - говорится в сообщении ведомства.
В результате потерпевшего — мужчину 1986 года рождения — госпитализировали с травмами.
По факту случившегося была организована проверка.