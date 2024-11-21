В Одинцово задержали пособника телефонных мошенников, пытавшихся похитить два миллиона рублей
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Одинцово задержали пособника телефонных мошенников, которые пытались похитить у пенсионера два миллиона рублей, передает ГУ МВД России по Московской области.
Местному жителю в возрасте 67 лет позвонила якобы сотрудница компании «Россети». Женщина убедила пенсионера в том, что ему нужно подтвердить заявку на проверку и опломбирование электросчетчиков. Для этого мужчине нужно было назвать код из SMS, что он и сделал. Позднее он понял, что таким образом предоставил данные для входа на сайт госуслуг, и сменил пароль.
На следующий день потерпевшему позвонили якобы представители ФСБ и Министерства финансового мониторинга. Злоумышленники сообщили, что у мошенников появился доступ к банковским счетам пенсионера и деньги нужно перевести на «безопасный счет». В этот момент мужчина заподозрил обман, но решил подыграть преступникам и согласился. После этого он обратился в полицию. В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативников.
В результате полицейские задержали пособника мошенников, когда пенсионер передавал ему более двух миллионов рублей. Им оказался житель Новосибирской области в возрасте 22 лет. Молодой человек рассказал, что нашел подработку курьером в одном из мессенджеров. Ему нужно было забирать деньги и переводить их на указанные банковские счета. Себе он оставлял 5%.
На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он под стражей. Продолжается розыск его соучастников.