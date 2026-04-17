«Это не любовь»: священник назвал главный запрет для верующих на Радоницу

В Кузбассе напомнили о том, как правильно провести родительский день. Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский в беседе с журналистом VSE42.RU расставил акценты: что хорошо, а что — нет. И главный совет касается того, что многие привыкли считать нормой.

По словам отца Вячеслава, настоящая память об усопших — это не ритуалы, а «дела любви». К ним священник относит молитву на Литургии, участие в панихидах и приведение в порядок мест захоронений. Вот это, по его мнению, действительно нужно душе умершего.

А вот традиция оставлять на могилах алкоголь или сигареты под запретом. Священник назвал это действие бессмысленным и чуждым христианскому пониманию любви к ушедшим.

«Носить алкоголь и сигареты на могилу усопшего — это не любовь», — подчеркнул Вячеслав Ланский.

Отец Вячеслав объяснил: подлинная любовь к умершим проявляется совершенно в другом. Это молитва, добрые дела в их память и искренняя теплая память. Все остальное — пустые действия, которые не несут духовного смысла и не помогают душе.

Ранее кузбассовцам также рассказывали, почему этот родительский день вообще называется Радоницей. Название, вопреки грустному поводу, происходит от слова «радость» — о воскресении Христа и о жизни вечной. Но, как подчеркивает священник, радоваться за усопших лучше не стопкой на могиле, а тихой молитвой в храме.

Ранее Епископ Силуан предупредил, что нельзя оставлять пасхальные яйца на могилах.