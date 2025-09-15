В Одинцово завершился первый этап строительства дороги к ТПУ «Сколково»

В Одинцовском городском округе завершился первый этап строительства подъезда к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Сколково» протяженностью 0,7 км. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Двухполосный дублер позволит разгрузить участок Минского шоссе от МКАД и обеспечит подъезд к ТПУ «Сколково» для порядка 15 тыс. пассажиров. Дорога также обеспечит удобный подъезд к LIVE Арене для гостей международного конкурса «Интервидение», который состоится 20 сентября.

Руководитель проекта компании ТК «Руслан-1» Гагик Серопян уточнил, что общая длина дороги составит более 1 км, ее возведут с двумя переходными участками и большим количеством сетей. Контрактный срок завершения работ на объекте — конец 2026 года. На строительство объекта выделили более 1,4 млрд рублей из бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.