В Одинцовском на четверть завершили капремонт Часцовской школы

В поселке Часцы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт Часцовской школы, строительная готовность объекта превысила 27%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействовали 40 человек. Они ведут отделочные работы и осуществляют ремонт фасада.

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.