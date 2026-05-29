В Одинцовском округе на 75% завершили капремонт спорткомлекса «Старый городок»

В Одинцовском округе на улице Школьная продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок», строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета, в них задействованы 30 рабочих и одна единица техники. Они ведут монтаж инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, устройство перегородок, штукатурку стен.

В рамках ремонта в здании площадью более 1,8 тыс. кв. м.также заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику, внутри сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование. Завершить его планируют в августе 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.