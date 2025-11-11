В Одинцовском округе начались фасадные работы в здании новой школы в ЖК «Резиденции Сколково»

В жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково» Одинцовского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 750 мест, специалисты приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер проекта – Инвестиционная группа АБСОЛЮТ – планирует завершить работы в 2026 году. Стройготовность объекта достигла 70%.

Площадь трехэтажной школы составит более 12,4 тыс. кв. м, в нем обустроят учебные классы, актовый зал, спортзал, библиотеку, медицинский кабинет и другие помещения. На территории школы появятся физкультурно-оздоровительная зона и учебно-опытная зона с экологической тропой. Новая школа станет третьим объектом социальной инфраструктуры в рамках проекта – на территории ЖК уже работают два детских сада.

