В Одинцовском округе отремонтировали ямы на дорогах

Специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах Одинцовского округа, в среднем ежедневно они устраняли порядка 200 дефектов покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, ремонт провели на Можайском шоссе в районе поселка Трехгорка, на Липовой улице в поселке ВНИИССОК, на дорогах в поселке Часцы, селе Саввинская Слобода и деревне Брехово. Специалисты обследуют дорожную сеть регулярно, дефекты устраняются в течение 1-10 дней в зависимости от категории дороги и аварийности. Ремонт отслеживают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.