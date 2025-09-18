В Одинцовском округе ввели в эксплуатацию новостройку в составе ЖК «Каштановая роща»

В Одинцовском округе ввели в эксплуатацию корпус 1.3 в составе жилого комплекса «Каштановая роща», соответствующее разрешение выдали ГК «АльфаСтройИнвест». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В 17-этажном доме разместили 176 квартир, 39 кладовых на цокольном этаже, а также коммерческие помещения. Общая площадь здания превышает 10,3 тыс. кв. м. Рядом с домом для жильцов обустроили игровую площадку.

На территории жилого комплекса появятся 22 жилых корпуса, парк, школа, два детских сада, поликлиника, магазины, велнес-центр и фудхолл.

