В Одинцовском округе завершат строительство фельдшерского здравпункта

В поселке Дубки Одинцовского округа завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта, работы ведутся в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 30 рабочих и две единицы техники. Подрядчик ведет сборку мебели, устройство проездов и тротуаров, обустройство парковочного пространства. Внутри здания идет пусконаладка инженерных систем», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Министр уточнил, что это первый в России 3D-печатный медпункт, его возводит концерн «КРОСТ». Стройготовность объекта превысила 90%. В здании площадью более 100 кв. м обустроили кабинеты фельдшера, процедурную, прививочный кабинет, помещения для персонала. Объект оснастили современным медицинским оборудованием, на прилегающей территории организуют парковку и места для отдыха. Все работы завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.