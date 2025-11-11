В Одинцовском педагог купила квартиру по «Соципотеке»

Учитель физкультуры из Одинцовского городского округа Мария Черемисинова, которая работает в МБОУ Голицынская СОШ № 1, купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Педагог уточнила, что узнала про нее из рабочего чата и сразу решила принять участие. Сейчас она готовится переехать в собственную двухкомнатную квартиру.

«Будем жить в поселке Лесной городок. Мне нравится, что он очень тихий и уютный, нет городской суеты. Наша квартира на вторичном рынке, поэтому делаем небольшой ремонт, обустраиваем, через месяц уже отметим новоселье», — отметила участница программы.

Узнать подробнее условия получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.