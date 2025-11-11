В Одинцовском педагог купила квартиру по «Соципотеке»

Педагог в Одинцовском купила квартиру по соципотеке

Официально

Фото: [Министерство жилищной политики МО]

Учитель физкультуры из Одинцовского городского округа Мария Черемисинова, которая работает в МБОУ Голицынская СОШ № 1, купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Педагог уточнила, что узнала про нее из рабочего чата и сразу решила принять участие. Сейчас она готовится переехать в собственную двухкомнатную квартиру.

«Будем жить в поселке Лесной городок. Мне нравится, что он очень тихий и уютный, нет городской суеты. Наша квартира на вторичном рынке, поэтому делаем небольшой ремонт, обустраиваем, через месяц уже отметим новоселье», — отметила участница программы.

Узнать подробнее условия получения соципотеки можно на  сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.

Актуально
Подмосковье
Министерство жилищной политики Московской области