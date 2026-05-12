Чеснок и масла не спасут: дезинфектолог развеял мифы о защите от клещей

С приходом тепла стартовал сезон активности клещей. Параллельно, как отмечается, в социальных сетях вновь начали распространяться советы по «народной» защите от этих насекомых — от использования чеснока до применения эфирных масел. Однако многие из подобных рекомендаций, предупреждают специалисты, не только не приносят пользы, но и формируют у людей ошибочное чувство защищенности, сообщил rostovgazeta.ru.

Врач-дезинфектолог, директор компании «Добролов» Николай Дубинин высказал мнение, что реально эффективными являются только профессиональные средства защиты.

«Работают профессиональные способы, а народные — нет. Сейчас есть недорогие препараты, которые продаются практически в любом хозяйственном магазине», — отметил эксперт.

По словам Дубинина, многие граждане возлагают надежды на эфирные масла, столовый уксус или чеснок. Однако, подчеркнул специалист, никаких научных подтверждений действенности этих методов не существует.

Отдельное внимание эксперт уделил вопросу одежды. Он обратил внимание на то, что именно неправильный выбор экипировки становится главной ошибкой людей, отправляющихся на природу.

«Чаще всего люди не заправляют брюки в носки. Клещ обычно ползет с травы снизу вверх, забирается в штанину и там присасывается», — добавил Дубинин.

Кроме того, дезинфектолог напомнил о необходимости внимательного осмотра после прогулок. Это касается как одежды, так и открытых участков тела, особенно если человек находился в зоне высокой травы или в лесополосе.

