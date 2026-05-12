В Подмосковье подали более 2 тыс. онлайн-заявлений на получение порубочного билета
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
С начала 2026 года в Подмосковье было подано более 2,7 тыс. заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Земля» – «Экология и охрана земель», для подачи заявки нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В ведомстве уточнили, что заявителю может потребоваться оплатить компенсационную стоимость за вырубку зеленых насаждений. Получить услугу можно бесплатно, решение поступит в личный кабинет в течение восьми рабочих дней.
