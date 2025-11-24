В Одинцовском возведут амбулаторию в составе ЖК «Жаворонки Клаб»

В жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе возводят амбулаторию, рассчитанную на 71 посещение в смену, девелопером выступает ФСК Family. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стройготовность объекта достигла 70%, рабочие готовятся к обустройству бетонного пола на первом этаже и монтажу коммуникаций, а также устанавливают окна на втором этаже.

В двухэтажном здании разместят детское и взрослое отделения, их оснастят современным оборудованием. Для пациентов обустроят кабинет неотложной помощи, прививочный блок, а также приемные кабинеты педиатра, терапевта, гинеколога и стоматолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.