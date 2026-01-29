В Одинцовском возведут новые дома в ЖК «Резиденции Сколково»
Фото: [Инвестиционная группа АБСОЛЮТ]
В Одинцовском округе продолжается строительство жилого комплекса бизнес-класса «Резиденции Сколково», девелопер проекта — Инвестиционная группа АБСОЛЮТ возводит новые дома общей площадью более 47,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Строители уже выполнили монолитные работы, кладку внешних и наружных стен, подключили здания к внешним инженерным сетям. Новые многосекционные жилые корпуса переменной высотности от трех до девяти этажей будут построены по авторской архитектурной концепции. На прилегающей территории организуют «двор без машин», на -1 этажах жилых корпусов – подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мото-мест, а также зону для хранения велосипедов. На подземном уровне и жилых этажах запланированы функциональные помещения для хранения сезонных вещей.
