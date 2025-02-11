В ОЭЗ «Дубна» начали производить уникальный обезболивающий спрей для оказания первой помощи

Один из резидентов ОЭЗ «Дубна» создал уникальный обезболивающий спрей, который можно использовать для оказания первой помощи. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовала компания «Эверс», которая производит современные перевязочные материалы и лечебные средства.

В основе действия нового спрея — принцип криотерапии, а в его составе — ментол. Средство охлаждает и оказывает обезболивающее воздействие при растяжениях, болях в мышцах и суставах, при укусах насекомых.

На предприятии уже произвели пилотную партию средств. Выход на проектную мощность запланирован на второй квартал 2025 года.