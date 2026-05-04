В офисах «Мои Документы» Московской области проведут бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела

В мае жители Подмосковья получат возможность бесплатно проконсультироваться по вопросам организации погребения и похоронного дела. Специалисты Центра мемориальных услуг проведут выездные встречи в ряде отделений сети «Мои Документы». Инициатива призвана помочь гражданам разобраться в тонкостях мемориальных процедур и социальной поддержки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Консультационные сессии охватят 8 многофункциональных центров региона. Эксперты подробно разъяснят алгоритм действий при оформлении услуг, связанных с погребением, и пошагово объяснят процедуру получения соответствующего государственного пособия. Посетители смогут узнать, какой комплект документов потребуется подготовить, а также получить ответы на сопутствующие вопросы — от нюансов законодательства до практических рекомендаций по организации траурных мероприятий.

Расписание выездных консультаций:

5 мая — Ивантеевка (городской округ Пушкинский), проезд Центральный, дом 4;

7 мая — поселок Монино (городской округ Щелково), шоссе Новинское, дом 6;

12 мая — Серпухов, улица Советская, дом 111 (3-й этаж);

14 мая — Домодедово, проезд 1‐й Советский, дом 5;

19 мая — деревня Голубое (округ Солнечногорск), проезд Тверецкий, строение 18А;

21 мая — микрорайон Бутово Парк (поселок городского типа Бутово, округ Ленинский), дом 22;

26 мая — Куровское (городской округ Орехово‐Зуевский), улица Первомайская, дом 80;

28 мая — микрорайон Юбилейный (Королев), улица Пионерская, дом 1/4.

Такой формат взаимодействия позволяет сделать важную социальную информацию максимально доступной: жители могут получить квалифицированные разъяснения без дополнительных затрат и в привычной комфортной обстановке МФЦ.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.