В офтальмологии Истринской больницы получили новый оптический биометр

Офтальмологическое отделение Истринской клинической больницы получило и ввело в эксплуатацию оптический биометр последнего поколения Topcon Aladdin. Оборудование поступило в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и существенно расширит диагностические возможности медучреждения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Аппарат предназначен для комплексной диагностики зрения и подготовки пациентов к хирургическому лечению катаракты, а также для выявления близорукости и патологий роговицы.

По словам заведующего отделением, врача‐офтальмолога Давида Аракеляна, высокоточный биометр итальянской сборки критически важен для корректного расчета параметров искусственного хрусталика и интраокулярных линз, особенно при работе с современными премиальными моделями, где малейшая погрешность недопустима.

Ключевое преимущество нового оборудования — интеграция функций нескольких диагностических систем в рамках одного исследования. Благодаря высокой точности измерений использование Topcon Aladdin минимизирует риск расхождений между запланированным и фактическим результатом операции и позволяет избежать рефракционных ошибок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.