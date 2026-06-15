В округах Коломна и Котельники пресечены нарушения в водоохранных зонах реки Ока и Люберецких карьеров

В регионе прошли масштабные надзорные мероприятия в водоохранных зонах. Инспекторы пресекли ряд нарушений вблизи реки Оки и Люберецких карьеров в городских округах Коломна и Котельники. Главная цель рейдов — не допустить нарушений природоохранного законодательства в популярных у отдыхающих местах рядом с водоемами. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В Коломне внимание инспекторов было сосредоточено на водоохранной зоне реки Оки в районе пляжа Щурово. Там выявили автовладельцев, которые оставили легковые машины на открытом грунте прямо в границах охраняемой территории. За это в отношении нарушителей составили 3 протокола по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

В Котельниках проверяли водоохранную зону Большого и Малого Люберецких карьеров. Здесь также зафиксировали случай незаконной парковки: один водитель поставил автомобиль на грунт в неположенном месте. На него оформили протокол по той же статье. Помимо этого, обнаружили еще 1 серьезное нарушение — разведение открытого огня в необорудованном месте. По этому факту составили 5 протоколов.

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