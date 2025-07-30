В онкодиспансере Подмосковья рассказали, как снизить риск развития рака печени
Жителям Подмосковья рассказали о мерах профилактики рака печени
Фото: [Московский областной онкодиспансер]
В Московском областном онкодиспансере в рамках недели профилактики заболеваний печени рассказали, как снизить риск развития рака печени. Рекомендации врачей привели в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам врачей, одним из наиболее эффективных способов предотвратить развитие инфекционных заболеваний, ведущих к раку печени, является вакцинация. Привиться от гепатита В могут представители всех возрастных групп. В особенности вакцинация рекомендована детям и медикам.
Также снизить нагрузку на печень и уменьшить риск развития цирроза помогает отказ от употребления спиртных напитков. Кроме того, правильное питание и регулярная физическая активность позволят избежать ожирения и связанных с ним метаболических нарушений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие новые поликлиники строятся в регионе.