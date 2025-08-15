В Орехово-Зуево прокуратура направила в суд дело о незаконной охоте на животных

Орехово-Зуевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте, возбужденное в отношении 58-летнего местного жителя, его обвиняют по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 15 января 2025 года он прибыл на своем автомобиле в лесной массив, расположенный вблизи деревни Заволенье Орехово-Зуевского округа с целью незаконной охоты на диких копытных животных без разрешительных документов. Там мужчина выстрелил в лося из ружья. В тот же день он вернулся на место преступления с автоприцепом, разделал животное и попытался его вывезти из лесного массива, однако был задержан консультантом Отдела государственного охотничьего контроля (надзора).

Сумма причиненного ущерба Комитету лесного хозяйства Московской области составила 400 тыс. рублей, ее обвиняемый погасил добровольно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.