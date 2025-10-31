В Орехово-Зуево проведут капремонт корпуса спортшколы «Феникс»

На улице Калинина, 12, города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа стартовал капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс», подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета, в них задействованы 65 человек и четыре единицы техники.

Строителям предстоит заменить кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести фасадные работы, установить системы видеонаблюдения и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

