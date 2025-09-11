В Орехово-Зуеве рабочие завершат капремонт стадиона «Торпедо»

В подмосковном Орехово-Зуеве завершается капитальный ремонт стадиона «Торпедо», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте на улице Мадонская задействовано 67 рабочих и две единицы техники. Ведется устройство подтрибунного пространства, электромонтажные и сантехнические работы в здании ФОКа», - говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие выполняют отделку внутренних помещений, устройство футбольного поля и не только. Стройготовность объекта достигла 83%,ремонт завершат до конца 2025 года. Площадь объекта превышает 12 тыс. кв. м. В нем обновят футбольное поле и беговые дорожки, отремонтируют помещения спортивных залов, раздевалки, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.