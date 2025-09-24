В Орехово-Зуеве строители приступили к монтажу кресел на трибунах стадиона «Торпедо»

В Орехово-Зуево строители приступили к монтажу кресел на трибунах стадиона «Торпедо» почти на 1 тыс. посадочных мест, работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Предусмотрено разделение на сектора. Появятся и специальные места, в том числе для СМИ. А над трибунами сделают навес. Одновременно завершаются отделочные работы и электромонтажные работы в помещениях спортивных залов и раздевалок в здании ФОКа», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александра Туровского.

В рамках ремонта на стадионе уже обновили футбольное поле и беговые дорожки. Рабочие продолжают выполнять установку мачт освещения, систем видеонаблюдения и безопасности, а также ведут благоустройство прилегающей территории. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.