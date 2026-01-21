В Орехово-Зуево депутат приобрел компьютеры для школы №1

В Орехово-Зуево депутат Московской областной думы Эдуард Живцов передал школе №1 новые компьютеры. Об этом рассказали в администрации округа.

Техника была приобретена в рамках программы инициативного бюджетирования. Ученики уже активно используют ее на уроках информатики и во внеурочное время.

«Задача педагогов здесь — повысить уровень информирования учащихся в сфере кибербезопасности, технологий и Интернета. Уверен, что все получится», — сказал депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести в начальных классах первые уроки по цифровой безопасности и информатике.