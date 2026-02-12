В Орехово-Зуеве задержали пособницу телефонных мошенников, похитивших украшения и деньги на 630 тыс. рублей

В Орехово-Зуеве задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местного жителя деньги и украшения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Местному жителю в возрасте 18 лет позвонили аферисты, которые представились сотрудниками Госуслуг, банков и правоохранительных органов. Молодого человека убедили в том, что мошенники получили доступ к его личным данным.

Аферисты уговорили потерпевшего передать им драгоценности, а также перевести на «безопасный счет» сбережения в размере 30 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 630 тыс. рублей.

Житель выполнил все указания мошенников, а потом понял, что стал жертвой обмана. По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования задержали курьера аферистов — москвичку в возрасте 25 лет. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

