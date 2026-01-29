В Орехово-Зуевском округе для участников СВО провели экскурсию по производству мототехники

В Орехово-Зуевском округе в рамках программы «Промышленный туризм» для участников специальной военной операции провели экскурсию по предприятию ООО «Ирбис Моторз». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Совместно с участниками МОУ СОШ № 1 имени Героя Российской Федерации Л. И. Шулайкиной они посетили по цеха, где создают будущую технику и собирают готовые машины. Компания занимается разработкой, производством и обслуживанием снегоходов и квадроциклов.

Напомним, что инициатива проводить экскурсии для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» принадлежит правительству Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.